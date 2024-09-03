В Германии партии-коалиционные партнеры Шольца теряют поддержку – опрос

Свободная демократическая партия (СвДП) теряет поддержку по всей стране и пока не попадает в Бундестаг, рейтинги "Зеленых" также снизились. Об этом свидетельствуют результаты опроса Insa, первого после местных выборов в землях Саксония и Тюрингия, сообщает Европейская правда.

В случае проведения федеральных выборов в следующее воскресенье СвДП могла бы получить лишь 4,5% голосов. Это на один процентный пункт меньше по сравнению с предыдущей неделей.

СвДП получила катастрофические результаты на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии. С 1,1% она не прошла в земельный парламент в Тюрингии, а в Саксонии получила 0,9% голосов.

Зеленые также понесли потери, упав до 10,5% (-1,0). В противовес этому, "Альтернатива для Германии" зафиксировала прирост до 19% (+0,5%), а "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) – 9,5% (+0,5%).

Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца остается с неизменной поддержкой на уровне 15%, оппозиционный Христианско-демократический союз остается самой сильной партией с 31,5%. Левая партия падает до 2,5% (-0,5%) и также теряет место в Бундестаге. Другие партии вместе имеют 7,5% (+1,5).

"Если СвДП не сможет преодолеть пятипроцентный барьер, возможности ХДС по формированию правительства уменьшатся. Останется только старая большая коалиция, которая уже не является большой коалицией" , – заявил директор Insa Герман Бинкерт.

Напомним, в Тюрингии ультраправая "Альтернатива для Германии" получила 32,8% голосов и впервые в истории победила на земельных выборах. Ее ближайший соперник – консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) – набрал лишь 23,6%.

В Саксонии незначительное преимущество получил ХДС с 31,9%, "АдГ" – вторая с 30,6%. Кроме того, после уточнения результатов ультраправые потеряли меньшинство, которое могло бы блокировать образование коалиции без них.