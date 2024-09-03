Рада проголосувала за включення Сил безпілотних систем у структуру ЗСУ

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 11507 про включення до окремих родів Збройних сил України нової структури — Сил безпілотних систем.﻿﻿ Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.﻿﻿, повідомляє Українська правда.

За словами Железняка, за відповідне рішення проголосували 294 депутати.

Нагадаємо, 7 травня 2024 року Кабінет міністрів підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

10 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що заступника головнокомандувача ЗСУ Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Кабінет міністрів 20 серпня схвалив законопроєкт, що утверджує існування Сил безпілотних систем. А також виділив 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони.

2 вересня секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко в коментарі "Українській правді" повідомив, що Верховна Рада незабаром розгляне законопроєкт, який утверджує існування Сил безпілотних систем.