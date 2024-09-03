Рада проголосовала за включение Сил беспилотных систем в структуру ВСУ

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11507 о включении в отдельные роды Вооруженных сил Украины новой структуры - Сил беспилотных систем.﻿ Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Украинская правда.

По словам Железняка, за соответствующее решение проголосовали 294 депутата.

Напомним, 7 мая 2024 года Кабинет министров поддержал проект указа президента Владимира Зеленского, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.

10 июня Генштаб ВСУ сообщил, что заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

Кабинет министров 20 августа одобрил законопроект, утверждающий существование Сил беспилотных систем. А также выделил 24 миллиарда гривен на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны.

2 сентября секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроект, который утверждает существование Сил беспилотных систем.