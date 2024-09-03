​Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт, що забороняє мобілізацію до 25 років

Верховна рада прийняла за основу законопроєкт 1379д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років, які були визнані обмежено придатними. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, повідомляє Лівий берег.

Він зазначив, що в першому читанні документ підтримали 295 парлментарів.

"Заблокували в цілому "слуги" , - додав Железняк.

Наразі декілька опозиційних депутатів заблокували трибуну парламету із вимогою голосування за закон про заборону мобілізації до 25 років.

Що не так із мобілізацією до 25 років

За оновленим законом про військовий обов'язок і військову службу, призовний вік в Україні знизили з 27 до 25 років. Так само цим законом з квітня скасували категорію обмежено придатних і строкову службу. Тому всі звільнені строковики перейшли в мобілізаційний ресурс.

Голова профільного оборонного комітету Олександр Завітневич раніше визнав, що "виникла несправедлива ситуація, бо ті юнаки, кого визнали непридатними в мирний час — обмежено придатними у воєнний час, тепер підлягають мобілізації, а їхні ровесники, яких визнали придатним до військової служби, підпадають під статус призовника і, відповідно, мобілізації не підлягають".