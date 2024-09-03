​Рада в первом чтении проголосовала за законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

Верховная рада приняла за основу законопроект 1379д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет, признанных ограниченно пригодными. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Левый берег.

Он отметил, что в первом чтении документ поддержали 295 парламентариев.

"Заблокировали в целом "слуги" , – добавил Железняк.

Пока несколько оппозиционных депутатов заблокировали трибуну парламента с требованием голосования за закон о запрете мобилизации до 25 лет.

Что не так с мобилизацией до 25 лет

По обновленному закону о воинской обязанности и военной службе, призывной возраст в Украине снизили с 27 до 25 лет. Так же этим законом с апреля отменили категорию ограниченно годных и срочную службу. Поэтому все уволенные срочники перешли в мобилизационный ресурс.

Председатель профильного оборонного комитета Александр Завитневич ранее признал, что "возникла несправедливая ситуация, потому что те юноши, кого признали негодными в мирное время - ограниченно годными в военное время, теперь подлежат мобилизации, а их ровесники, которых признали годным к военной службе, подпадают под статус призывника и, соответственно, мобилизации не подлежат".