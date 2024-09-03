У Херсоні через аварійні відключення світла не ходить електротранспорт

У Херсоні у вівторок, 3 вересня, через аварійні відключення електроенергії тимчасово не ходить електротранспорт, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Понад дві години чекали на відновлення руху, але пошкодження в електромережі виявились набагато складнішими. Фахівці працюють над їх усуненням" , - плвідомив Мрочко.

За його словами, сьогодні тролейбуси на лінії вже не вийдуть. Їх заводять у ДЕПО. Коли буде відновлено рух електротранспорту в місті, повідомлять додатково.

Відключення світла в Україні

Через дефіцит в енергосистемі після російських обстрілів в Україні знову діють графіки відключень електроенергії, а деколи й аварійні.

Зокрема, сьогодні, 3 вересня, світло протягом дня вимикають в однієї та двох черг одночасно.

Окрім того, у низці областей "Укренерго" посилило відключення світла до кінця доби.