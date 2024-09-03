У Херсоні через аварійні відключення світла не ходить електротранспорт
У Херсоні у вівторок, 3 вересня, через аварійні відключення електроенергії тимчасово не ходить електротранспорт, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.
"Понад дві години чекали на відновлення руху, але пошкодження в електромережі виявились набагато складнішими. Фахівці працюють над їх усуненням", - плвідомив Мрочко.
За його словами, сьогодні тролейбуси на лінії вже не вийдуть. Їх заводять у ДЕПО. Коли буде відновлено рух електротранспорту в місті, повідомлять додатково.
Відключення світла в Україні
Через дефіцит в енергосистемі після російських обстрілів в Україні знову діють графіки відключень електроенергії, а деколи й аварійні.
Зокрема, сьогодні, 3 вересня, світло протягом дня вимикають в однієї та двох черг одночасно.
Окрім того, у низці областей "Укренерго" посилило відключення світла до кінця доби.