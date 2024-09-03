В Херсоне из-за аварийных отключений света не ходит электротранспорт

В Херсоне во вторник, 3 сентября, из-за аварийных отключений электроэнергии временно не ходит электротранспорт, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"Более двух часов ждали возобновления движения, но повреждения в электросети оказались намного сложнее. Специалисты работают над их устранением" , - сообщил Мрочко.

По его словам, сегодня троллейбусы на линии уже не выйдут. Их заводят в ДЭПО. Когда будет возобновлено движение электротранспорта в городе, сообщат дополнительно.

Отключение света в Украине

Из-за дефицита в энергосистеме после российских обстрелов в Украине снова действуют графики отключений электроэнергии, а иногда и аварийные.

В частности, сегодня, 3 сентября, свет в течение дня выключают в одной и двух очередях одновременно.

Кроме того, в ряде областей "Укрэнерго" усилило отключение света до конца суток.