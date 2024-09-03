Майже 60% українців вважають надмірним вплив ОП на інші держоргани – опитування

Більше ніж половина українців вважає, що Офіс президента впливає на державні органи з перевищенням своїх повноважень. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху "Чесно" з 8 по 15 серпня 2024 року, повідомляє Лівий берег.

Найбільшим українці вважають вплив Офісу президента на парламент і уряд. Кількість тих, хто поділяє таку думку, зросла з 52% до 59% у порівнянні з минулим роком.

Близько 55% опитаних також вважають надмірним вплив ОП на роботу судів, правоохоронних і антикорупційних органів. Торік так вважали 47% громадян.

Утім, 58% українців вважають, що Офіс президента впливає на рішення, які ухвалює Верховна Рада, а 59% вбачають і вплив ОП на рішення Кабміну.

Цікаво, що кількість тих, хто так думає, зросла за останні кілька місяців. Так, у попередньому опитуванні на замовлення Руху "Чесно", що проводилось у грудні 2023 року, про вплив ОП на парламент та уряд заявили відповідно 54% і 52% опитаних українців. Водночас не погоджуються з цією тезою близько 25% громадян, а ще близько 20% не мають відповіді.

Регіональні відмінності у цьому питанні частково присутні. Так, із тезою про вплив ОП на парламент та уряд частіше погоджуються жителі південних і західних областей. У цих регіонах також найменший відсоток громадян, що не мають відповіді на це питання. Водночас у центральних та східних областях близько чверті мешканців не визначились із відповіддю, але із тезою про вплив ОП там так само згодна більш ніж половина опитаних.

Крім того, як показало опитування, українці вважають, що ОП перевищує свої повноваження й у взаємодії з правоохоронними, антикорупційними та судовими органами. У порівнянні з минулим роком все більше українців поділяє таку думку.

Так, наразі близько 55% вважають, що ОП впливає на роботу судів, органів правосуддя та антикорупційних органів із перевищенням своїх повноважень. У грудні 2023-го таке ставлення зазначили 47% опитаних. Водночас станом на зараз близько 22% українців не згодні з такою тезою і приблизно стільки ж не мають відповіді.

У регіональному розрізі відповіді на всі три питання майже ідентичні. Як показують результати опитування, із тезою про надмірний вплив ОП частіше погоджуються жителі південних областей. Примітно, що торік на півдні таку думку поділяли 34% мешканців, а нині цей показник становить майже 70%. У центральних регіонах із такою тезою погоджуються менше ніж 50%. Там також зафіксовано найбільшу частку тих, хто не може відповісти на це питання.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії). Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.