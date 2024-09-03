Почти 60% украинцев считают чрезмерным влияние ОП на другие госорганы – опрос

Более половины украинцев считают, что Офис президента влияет на государственные органы с превышением своих полномочий. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу Движения "Чесно" с 8 по 15 августа 2024 года, сообщает Левый берег.

Самым крупным украинцы считают влияние Офиса президента на парламент и правительство. Количество разделяющих такое мнение возросло с 52% до 59% по сравнению с прошлым годом.

Около 55% опрошенных также считают чрезмерным влияние ОП на работу судов, правоохранительных и антикоррупционных органов. В прошлом году считали 47% граждан.

Впрочем, 58% украинцев считают, что Офис президента влияет на решения, принимаемые Верховной Радой, а 59% усматривают и влияние ОП на решение Кабмина.

Интересно, что количество тех, кто так думает, выросло за последние несколько месяцев. Так, в предварительном опросе по заказу Движения "Чесно", который проводился в декабре 2023 года, о влиянии ОП на парламент и правительство заявили соответственно 54% и 52% опрошенных украинцев. В то же время не согласны с этим тезисом около 25% граждан, а еще около 20% не имеют ответа.

Региональные отличия в этом вопросе частично присутствуют. Да, с тезисом о влиянии ОП на парламент и правительство чаще соглашаются жители южных и западных областей. В этих регионах также наименьший процент граждан, не имеющих ответа на этот вопрос. В то же время в центральных и восточных областях около четверти жителей не определились с ответом, но с тезисом о влиянии ОП там также согласна более половины опрошенных.

Кроме того, как показал опрос, украинцы считают, что ОП превышает свои полномочия и во взаимодействии с правоохранительными, антикоррупционными и судебными органами. По сравнению с прошлым годом все больше украинцев разделяет такое мнение.

Так, около 55% считают, что ОП влияет на работу судов, органов правосудия и антикоррупционных органов с превышением своих полномочий. В декабре 2023 года такое отношение отметили 47% опрошенных. В то же время по состоянию на сегодняшний день около 22% украинцев не согласны с таким тезисом и примерно столько же не имеют ответа.

В региональном разрезе ответы на все три вопроса почти идентичны. Как показывают результаты опроса, с тезисом о чрезмерном влиянии ОП чаще согласны жители южных областей. Примечательно, что на юге прошлого года такое мнение разделяли 34% жителей, а сейчас этот показатель составляет почти 70%. В центральных регионах с таким тезисом соглашаются менее 50%. Там также зафиксирована наибольшая доля тех, кто не может ответить на этот вопрос.

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской , Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях — только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия). Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.