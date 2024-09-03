В українських школах з'являться офіцери Служби освітньої безпеки

Розпочався пілотний проєкт, який передбачає появу офіцерів Служби освітньої безпеки в українських школах. Проєкт впроваджує Міністерство внутрішніх справ у співпраці з Міністерством освіти та науки.﻿ Про це розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків, повідомляє Hromadske.

За його словами, таких офіцерів матимуть близько 600 шкіл. До кінця року відомства планують розширення до тисячі шкіл. Ця кількість зростатиме й надалі.

Передусім офіцери Служби освітньої безпеки зʼявляться у школах на прифронтових та прикордонних територіях, а також у великих закладах середньої освіти.

"Вони не просто чергуватимуть як сторожі - офіцери допомагатимуть реагувати на повітряні тривоги, запобігатимуть потраплянню в школу сторонніх і стежитимуть, аби в заклад не принесли небезпечних предметів" , - пояснив Сташків.

Проєкт також передбачає окремі вимоги до організації простору школи для поліпшення безпеки. Ідеться про встановлення огорож, відеоспостереження, обладнання тривожними кнопками. Також обговорюють можливість встановлення металодетекторів у школах.

На сьогодні тривожні кнопки є вже у майже 11,5 тисячі шкіл - це 91% від загальної кількості. У понад 7500 шкіл є фізична охорона: це сторожі, працівники охоронних організацій. У близько 6000 шкіл встановили відеокамери.