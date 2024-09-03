В украинских школах появятся офицеры Службы образовательной безопасности

Начался пилотный проект, предусматривающий появление офицеров Службы безопасности в украинских школах. Проект внедряет Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Министерством образования и науки. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташков, сообщает Hromadske.

По его словам, у таких офицеров будет около 600 школ. До конца года ведомства планируют расширение до тысячи школ. Это количество будет расти и дальше.

Прежде всего, офицеры Службы образовательной безопасности появятся в школах на прифронтовых и приграничных территориях, а также в крупных заведениях среднего образования.

"Они не просто будут дежурить как стражи - офицеры будут помогать реагировать на воздушные тревоги, предотвращать попадание в школу посторонних и следить, чтобы в заведение не принесли опасных предметов" , - пояснил Сташков.

Проект также предусматривает отдельные требования к организации пространства школы по улучшению безопасности. Речь идет об установке заборов, видеонаблюдения, оборудования тревожными кнопками. Также обсуждается возможность установки металлодетекторов в школах.

На сегодняшний день тревожные кнопки есть уже в почти 11,5 тысячи школ - это 91% от общего количества. В более чем 7500 школ есть физическая охрана: это стражи, работники охранных организаций. В около 6000 школ установили видеокамеры.