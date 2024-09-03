Кудрицький прокоментував свою відставку з посади голови Укренерго

Керівник Укренерго Володимир Кудрицький після звільнення заявив, що рішення наглядової ради компанії «не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій Укренерго. З посиланням на його соцмережі, повідомляє Новое время.

«Я представив членам наглядової ради детальний звіт щодо кожного об'єкту. І до нього у членів жодних запитань не було. Я не можу вдаватися в деталі, але на підстанціях Укренерго побудовано понад 60 антидронових укриттів, практично на кожній підстанції. Такі інженерні споруди побудовані лише на об'єктах Укренерго. На них не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки» , — заявив Кудрицький.

Також Кудрицький заявив, що «останнім часом в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації Укренерго». Він тако додав, що збереження в Укренерго «професійної команди й призначення у наглядову раду всіх незалежних її членів — запорука того, щоб в майбутньому Компанія не стала генератором такого роду грошових потоків.

За словами екскерівника Укренерго, його останній день на посаді - 4 вересня. Також він подякував за слова підтримки у ці дні.