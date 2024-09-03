Кудрицкий прокомментировал свою отставку с должности главы Укрэнерго

Руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий после увольнения заявил, что решение наблюдательного совета компании «не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций Укрэнерго. Со ссылкой на его соцсети, сообщает Новое время.

«Я представил членам наблюдательного совета подробный отчет по каждому объекту. И к нему у членов никаких вопросов не было. Я не могу вдаваться в детали, но на подстанциях Укрэнерго построено более 60 антидронових укрытий, практически на каждой подстанции. Такие инженерные сооружения построены только на объектах Укрэнерго. На них не потрачено ни одной гривны из государственного бюджета, ведь все они построены за средства международной поддержки» , — заявил Кудрицкий.

Также Кудрицкий заявил, что «в последнее время в анонимных телеграмм-каналах и некоторых СМИ была развернута кампания по дискредитации Укрэнерго». Он также добавил, что сохранение в Укрэнерго «профессиональной команды и назначение в наблюдательный совет всех независимых ее членов — залог того, чтобы в будущем Компания не стала генератором такого рода денежных потоков.

По словам экс-руководителя Укрэнерго, его последний день в должности — 4 сентября. Также он поблагодарил за слова поддержки в эти дни.