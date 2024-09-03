У Монголії розповіли, чому не заарештували Путіна

Президента Росії Володимира Путіна не було заарештовано в Монголії за ордером Міжнародного кримінального суду через енергетичну залежність цієї азійської країни від РФ﻿, заявив речник уряду Монголії. З посиланням на видання Politico, повідомляє Ділова столиця.

"Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії з наших безпосередніх сусідів, які раніше зазнавали перебоїв з технічних причин. Це постачання має вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу" , – сказав він.

"Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету в усіх своїх дипломатичних відносинах, як це було продемонстровано в наших офіційних заявах на сьогоднішній день" , — додав речник.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін прибув із офіційним візитом до Монголії. Біля трапа літака його зустрічала почесна варта. Монголія ратифікувала Римський статут Міжнародного ккримінального суду 2002 року, який зобов'язує її заарештувати російського диктатора.

Міністерство закордонних справ України закликало Монголію заарештувати Володимира Путіна. Однак російського диктатора не заарештували. В МЗС України підкреслили, що відтепер Монголія ділить із Путіним відповідальність за військові злочини росіян в Україні.

Європейський Союз передав Монголії свою позицію щодо візиту Путіна і нагадав про зобов'язання заарештувати його відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду.