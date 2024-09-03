Президент России Владимир Путин не был арестован в Монголии по ордеру Международного уголовного суда из-за энергетической зависимости этой азиатской страны от РФ﻿, заявил спикер правительства Монголии. Со ссылкой на издание Politico, сообщает Деловая столица.

"Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из наших непосредственных соседей, ранее испытывавших перебои по техническим причинам. Эта поставка имеет решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа" , – сказал он.

"Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, как это было продемонстрировано в наших официальных заявлениях на сегодняшний день" , — добавил спикер.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. У трапа самолета его встречал почетный караул. Монголия ратифицировала Римский устав Международного криминального суда 2002 года, обязывающий ее арестовать российского диктатора.

Министерство иностранных дел Украины призвало Монголию арестовать Владимира Путина. Однако российский диктатор не был арестован. В МИД Украины подчеркнули, что теперь Монголия делит с Путиным ответственность за военные преступления россиян в Украине.

Европейский Союз передал Монголии свою позицию по поводу визита Путина и напомнил об обязательстве арестовать его в соответствии с ордером Международного уголовного суда.