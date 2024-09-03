Українські дрони та ракети можуть летіти на 1500 км углиб РФ - міністр Камишін

Україна має безпілотники та ракети власного виробництва, які мають дальність льоту в 1500 кілометрів. Вони нібито вже використовувалися для ударів по території Росії. Про це розповів міністр України з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю CNN, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Під час інтерв'ю у Камишіна запитали, яку зброю дальнього радіусу дії Україна виробляє, та чи використовує її для ударів по інфраструктурі Росії.

"У нас є дрони, ракети дальністю 1,5 тисячі кілометрів... І ви бачили, що вони ефективні" , - відповів Камишін.

Інших подробиць про це озброєння міністр не навів.