Українські дрони та ракети можуть летіти на 1500 км углиб РФ - міністр Камишін
Україна має безпілотники та ракети власного виробництва, які мають дальність льоту в 1500 кілометрів. Вони нібито вже використовувалися для ударів по території Росії. Про це розповів міністр України з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю CNN, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Під час інтерв'ю у Камишіна запитали, яку зброю дальнього радіусу дії Україна виробляє, та чи використовує її для ударів по інфраструктурі Росії.
"У нас є дрони, ракети дальністю 1,5 тисячі кілометрів... І ви бачили, що вони ефективні", - відповів Камишін.
Інших подробиць про це озброєння міністр не навів.