Украинские дроны и ракеты могут лететь на 1500 км вглубь РФ - министр Камышин

У Украины есть беспилотники и ракеты собственного производства, имеющие дальность лета в 1500 километров. Они уже якобы использовались для ударов по территории России. Об этом рассказал министр Украины по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в интервью CNN, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Во время интервью у Камышина спросили, какое оружие дальнего радиуса действия Украина производит и использует ли его для ударов по инфраструктуре России.

"У нас есть дроны, ракеты дальностью 1,5 тысячи километров... И вы видели, что они эффективны" , – ответил Камышин.

Других подробностей об этом вооружении министр не привел.