Три міністри та голова Фонду держмайна написали заяви про відставку

Відразу три міністри України написали заяву про відставку зі своїх посад. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.﻿ Про це у соцмережах написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його даними, до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.

міністра юстиції України Малюськи Д.Л.

міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля Віталія.