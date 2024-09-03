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Три міністри та голова Фонду держмайна написали заяви про відставку

Три міністри та голова Фонду держмайна написали заяви про відставку
Фото: facebook.com/KabminUA

Відразу три міністри України написали заяву про відставку зі своїх посад. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.﻿ Про це у соцмережах написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його даними, до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:

  • міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.
  • міністра юстиції України Малюськи Д.Л.
  • міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля Віталія.

"Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань", - написав Стефанчук.
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