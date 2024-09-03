Три министра и глава Фонда госимущества написали заявления об отставке

Сразу три министра Украины написали заявление об отставке со своих должностей. Также заявление об уходе поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.﻿ Об этом в соцсетях написал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его данным, в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:

министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Камышина О.М.

министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.

министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

Также заявление об уходе поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля Виталия.