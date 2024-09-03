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Три министра и глава Фонда госимущества написали заявления об отставке

Три министра и глава Фонда госимущества написали заявления об отставке
Фото: facebook.com/KabminUA

Сразу три министра Украины написали заявление об отставке со своих должностей. Также заявление об уходе поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.﻿ Об этом в соцсетях написал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его данным, в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:

  • министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Камышина О.М.
  • министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.
  • министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

Также заявление об уходе поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля Виталия.

"Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний", – написал Стефанчук.

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