Кредит готівкою – де на сьогоднішній день можна отримати кредит без бюрократії та на велику суму

Кредитування як форма економічних відносин у світі набуло величезного поширення. Науково доведено, що грошові позики від офіційних організацій приватним особам та бізнесу лише сприяють розвитку економіки та товарно-грошових відносин.

На сьогоднішній день як суб'єкти кредитування можна розглядати: банки, мікрофінансові організації, фінансові компанії, приватних кредиторів. Крім цього існує безліч видів кредитування, найбільш популярні серед яких іпотечні, споживчі, кредит під заставу квартири, комерційні кредити, лізинг та інше.

Не дивно, що для більшості людей, яким потрібні гроші, вибір кредитора стає часом головною проблемою, оскільки, крім різноманітності фінансових установ та видів кредитування, у кожному окремому випадку позичальник стикається з індивідуальними умовами.

Для більш ясного розуміння сучасної системи фінансових позик пропонуємо розглянути її у вигляді двох основних категорій: беззаставного та заставного кредитування.

Особливості беззаставного кредитування в Україні

Для багатьох позичальників беззаставна позика може здатися оптимальним рішенням. Адже для того, щоб оформити, наприклад, кредит під заставу квартири, необхідно, щоб вона була у власності однієї людини. Однак з боку фінансових установ беззаставна позика передбачає цілу низку обмежуючих факторів.

Плюси та мінуси кредиту без застави:

Обмеження на суму кредиту. Кожен банк сам визначає максимальну стелю позики і для того, щоб набрати бажану суму, доводиться брати кілька кредитів;

Швидка видача мікропозик. Клієнтам банків їх можна одержати віддалено на карту, навіть не виходячи з дому;

Високий відсоток. У мікрофінансових приватних організацій він може досягати до 300% річних, у банках ставка менша, проте і тут буде значна переплата;

Статус клієнта Банк без проблем видасть без заставну позику людям з високим доходом та стабільною роботою, які не мають заборгованостей. У решті випадків кожна заявка розглядається індивідуально.

Загалом беззаставний кредит можна визначити як дорогу позику, яку можна отримати не маючи нерухомості, але під високі відсоткові ставки і в обмеженому обсязі.

Кредит готівкою під заставу майна

Заставне кредитування передбачає обов'язкову наявність нерухомого майна чи автомобіля з одним власником.

Отримати кредит під заставу квартири, будинку, комерційної нерухомості можна у державному чи приватному банку, а також у фінансовій організації. Остання у разі розглядається як найбільш пріоритетна. По-перше, через нижчі відсоткові ставки, і, по-друге, як найбільш лояльна до клієнта.

Будь-яка банківська установа має загальні правила, зокрема обов'язковий збір даних про клієнта: довідки про доходи, склад сім'ї, підтвердження стабільної роботи, існують і вікові обмеження на видачу позики. Усе це затягує процес отримання кредиту. Фінансові організації, як приватний інвестор, спрощують процедуру отримання позики.

Візьмемо для прикладу умови кредиту під заставу квартири від однієї з київських фінансових компаній «Кредит 112»:

Процентна ставка у діапазоні 1,5-2% на місяць або 18-24% річних;

Оформлення заявки на підставі трьох документів: паспорт, ІПН, власність на нерухомість;

Відсутність додаткових зборів та комісій, безкоштовна оцінка;

Можливість отримати велику суму одразу: до 30 млн гривень або 80% від ринкової вартості нерухомості;

Погодження кредиту будь-яким віковим категоріям при досягненні повноліття;

Можливість погашення позики на строк до 10 років.

Таким чином, на сьогоднішній день кредит під заставу квартири або іншої нерухомості від фінансових організацій можна вважати найдешевшою позикою з лояльним ставленням до клієнта, без бюрократії та з єдиною умовою наявності власного майна.