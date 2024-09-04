Кредит наличными – где на сегодняшний день можно получить кредит без бюрократии и на большую сумму

Кредитование как форма экономических отношений в современном мире получило огромное распространение. Научно доказано, что денежные займы от официальных организаций частным лицам и бизнесу только способствуют развитию экономики и товарно-денежных отношений.

На сегодняшний день в качестве субъектов кредитования можно рассматривать: банки, микрофинансовые организации, финансовые компании, частных кредиторов. Помимо этого существует множество видов кредитования, наиболее популярные среди которых ипотечные, потребительские, кредит под залог квартиры, коммерческие кредиты, лизинг и прочее.

Не удивительно, что для большинства людей, которым нужны деньги, выбор кредитора становится порою главной проблемой, так как помимо разнообразия финансовых учреждений и видов кредитования в каждом отдельном случае заемщик сталкивается с индивидуальными условиями.

Для более ясного понимания современной системы денежных займов предлагаем рассмотреть ее в виде двух основных категорий: беззалогового и залогового кредитования.

Особенности беззалогового кредитования в Украине

Для многих заемщиков беззалоговый займ может показаться оптимальным решением. Ведь для того чтобы оформить, например, кредит под залог квартиры, необходимо, чтобы она была в собственности одного человека. Однако со стороны финансовых учреждений беззалоговый займ предполагает целый ряд ограничивающих факторов.

Плюсы и минусы кредита без залога:

Ограничение по сумме кредита. Каждый банк сам определяет максимальный потолок займа и для того, чтобы набрать желаемую сумму, приходиться брать несколько кредитов;

Быстрая выдача микрозаймов. Клиентам банков их можно получить удаленно на карту, даже не выходя из дома;

Высокий процент. У микрофинансовых частных организаций он может достигать до 300% годовых, в банках ставка меньше, однако и здесь будет значительная переплата;

Статус клиента. Банк без проблем выдаст беззалоговый займ людям с высоким доходом и стабильной работой, которые не имеют задолженностей. В остальных случаях каждая заявка рассматривается индивидуально.

В целом, беззалоговый кредит можно определить как дорогой займ, который можно получить не имея недвижимости, но под высокие процентные ставки и в ограниченном объеме.

Кредит наличными под залог имущества

Залоговое кредитование предполагает обязательное наличие недвижимого имущества или автомобиля с одним владельцем.

Получить кредит под залог квартиры, дома, коммерческой недвижимости можно в государственном или частном банке, а также в финансовой организации. Последняя в данном случае рассматривается как наиболее приоритетная. Во-первых, по причине более низких процентных ставок, и, во-вторых, как наиболее лояльная к клиенту.

Любое банковское учреждение имеет общие правила, в том числе обязательный сбор данных о клиенте: справки о доходах, составе семьи, подтверждение стабильной работы, существуют и возрастные ограничения на выдачу займа. Все это затягивает сам процесс получения кредита. Финансовые организации, как частный инвестор, упрощает процедуру получения займа.

Возьмем для примера условия по кредиту под залог квартиры от одной из киевских финансовых компаний «Кредит 112»:

Процентная ставка в диапазоне 1,5-2% в месяц или 18-24% годовых;

Оформление заявки на основании трех документов: паспорт, ИНН, собственность на недвижимость;

Отсутствие дополнительных сборов и комиссий, бесплатная оценка;

Возможность получить большую сумму сразу: до 30 млн. гривен или 80% от рыночной стоимости недвижимости;

Согласование кредита любым возрастным категориям при достижении совершеннолетия;

Возможность погашения займа сроком до 10 лет.

Таким образом, на сегодняшний день кредит под залог квартиры или другой недвижимости от финансовых организаций можно считать самым дешевым займом с лояльным отношением к клиенту, без бюрократии и с единственным условием наличия собственного имущества.