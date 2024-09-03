У СБУ повідомили, що не перевіряли Гладкого перед призначенням у Безпілотні сили

Служба безпеки Україна заявила, що не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем, оскільки це "не передбачено законодавством" для таких посад.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу СБУ, повідомляє Українська правда.

"Відповідно до чинного законодавства, начальник штабу командування Сил безпілотних систем призначається наказом міністра оборони за поданням головнокомандувача Збройних сил України.

Ця процедура не передбачає обовʼязкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних сил України.

Таким чином, Служба безпеки не отримувала відповідних запитів та не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем" , - розповіли в СБУ.

Раніше секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко в коментарі «Українській правді» сказав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні цього комітету розповідав, нібито Служба безпеки України не мала зауважень щодо призначення скандального Романа Гладкого на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем.