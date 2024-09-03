В СБУ сообщили, что не проверяли Гладкого перед назначением в Беспилотные силы

Служба безопасности Украины заявила, что не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем, поскольку это "не предусмотрено законодательством" для таких должностей.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу СБУ, сообщает Украинская правда.

"Согласно действующему законодательству, начальник штаба командования Сил беспилотных систем назначается приказом министра обороны по представлению главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Эта процедура не предусматривает обязательных дополнительных проверок или согласований со Службой безопасности и является внутренним кадровым решением руководства Вооруженных сил Украины.

Таким образом, Служба безопасности не получала соответствующих запросов и не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем" , - рассказали в СБУ.

Ранее, секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко в комментарии "Украинской правде" сказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании этого комитета рассказывал, якобы Служба безопасности Украины не имела замечаний относительно назначения скандального Романа Гладкого на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем.