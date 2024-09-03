Інвестори у зелену енергетику України недоотримали майже 40% прибутку

У 2024 році виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) отримали 61,6% коштів за вироблену ними електрику. ﻿З посиланням на повідомлення державного підприємства "Гарантований покупець", пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Відповідно до нього, у 2023 році рівень розрахунків склав 90,5%, тоді як у 2022 – 61,1%, а у 2021 – 99,6%.

Загалом борг "Укренерго" з фінансування послуги зі збільшення частки відновлювальних джерел енергії складає 25,96 млрд грн.

Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation Станіслав Ігнатьєв заявляв, що Україні треба вирішити боргову кризу в "зеленій" енергетиці, щоб повернути довіру інвесторів.