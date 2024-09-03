Инвесторы в зеленую энергетику Украины недополучили почти 40% прибыли

В 2024 году производители электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) получили 61,6% средств за произведенное ими электричество.﻿ Со ссылкой на заявление государственного предприятия "Гарантированный покупатель", пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Согласно ему, в 2023 году уровень расчетов составил 90,5%, тогда как в 2022 – 61,1%, а в 2021 – 99,6%.

В целом долг "Укрэнерго" по финансированию услуги по увеличению доли возобновляемых источников энергии составляет 25,96 млрд грн.

Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation Станислав Игнатьев заявлял, что Украине предстоит решить долговый кризис в "зеленой" энергетике, чтобы вернуть доверие инвесторов.