Ремонт синьої гілки київського метро на завершальному етапі
Відновлювальні роботи на синій гілці метро в процесі завершення. Вже збудовано новий перегінний тунель, а також закінчені інші ремонтні роботи. З посиланням на КМДА, повідомляє Економічна правда.
Роботи на між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" – на завершальному етапі.
Станом на зараз там:
- збудували новий перегінний тунель довжиною 27 м;
- посилили оправу з двох сторін понад 50 м;
- проклали мережі сигналізації;
- електропостачання та зв’язку;
- під'єднали контактну рейку;
- завершили демонтаж розвантажувальних конструкцій.
Перед повноцінним запуском перегону перевірять безпекові та інженерні системи.
Нині триває засипка котловану, ущільнення ґрунту та доброустрій території.
"Роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів якнайшвидше", – додають в повідомленні КМДА.