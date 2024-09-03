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Ремонт синьої гілки київського метро на завершальному етапі

Ремонт синьої гілки київського метро на завершальному етапі
Фото: Facebook

Відновлювальні роботи на синій гілці метро в процесі завершення. Вже збудовано новий перегінний тунель, а також закінчені інші ремонтні роботи.﻿ З посиланням на КМДА, повідомляє Економічна правда.

Роботи на між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" – на завершальному етапі.

Станом на зараз там:

  • збудували новий перегінний тунель довжиною 27 м;
  • посилили оправу з двох сторін понад 50 м;
  • проклали мережі сигналізації;
  • електропостачання та зв’язку;
  • під'єднали контактну рейку;
  • завершили демонтаж розвантажувальних конструкцій.

Перед повноцінним запуском перегону перевірять безпекові та інженерні системи.

Нині триває засипка котловану, ущільнення ґрунту та доброустрій території.

"Роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів якнайшвидше", – додають в повідомленні КМДА.

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