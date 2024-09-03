Ремонт синьої гілки київського метро на завершальному етапі

Відновлювальні роботи на синій гілці метро в процесі завершення. Вже збудовано новий перегінний тунель, а також закінчені інші ремонтні роботи.﻿ З посиланням на КМДА, повідомляє Економічна правда.

Роботи на між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" – на завершальному етапі.

Станом на зараз там:

збудували новий перегінний тунель довжиною 27 м;

посилили оправу з двох сторін понад 50 м;

проклали мережі сигналізації;

електропостачання та зв’язку;

під'єднали контактну рейку;

завершили демонтаж розвантажувальних конструкцій.

Перед повноцінним запуском перегону перевірять безпекові та інженерні системи.

Нині триває засипка котловану, ущільнення ґрунту та доброустрій території.