Ремонт синей ветки киевского метро на завершающем этапе

Восстановительные работы на синей ветке метро в процессе завершения. Уже построен новый перегонный тоннель, а также закончены другие ремонтные работы.﻿﻿ Со ссылкой на КГГА, сообщает Экономическая правда.

Работы на между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" - на завершающем этапе.

По состоянию на сейчас там:

построили новый перегонный тоннель длиной 27 м;

усилили оправу с двух сторон более 50 м;

проложили сети сигнализации;

электроснабжения и связи;

подключили контактный рельс;

завершили демонтаж разгрузочных конструкций.

Перед полноценным запуском перегона проверят безопасность и инженерные системы.

Сейчас продолжается засыпка котлована, уплотнение грунта и благоустройство территории.