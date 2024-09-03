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Ремонт синей ветки киевского метро на завершающем этапе

Ремонт синей ветки киевского метро на завершающем этапе
Фото: Facebook

Восстановительные работы на синей ветке метро в процессе завершения. Уже построен новый перегонный тоннель, а также закончены другие ремонтные работы.﻿﻿ Со ссылкой на КГГА, сообщает Экономическая правда.

Работы на между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" - на завершающем этапе.

По состоянию на сейчас там:

  • построили новый перегонный тоннель длиной 27 м;
  • усилили оправу с двух сторон более 50 м;
  • проложили сети сигнализации;
  • электроснабжения и связи;
  • подключили контактный рельс;
  • завершили демонтаж разгрузочных конструкций.

Перед полноценным запуском перегона проверят безопасность и инженерные системы.

Сейчас продолжается засыпка котлована, уплотнение грунта и благоустройство территории.

"Работы продолжаются круглосуточно, чтобы восстановить движение поездов как можно быстрее", – добавляют в сообщении КГГА.

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