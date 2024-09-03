Ремонт синей ветки киевского метро на завершающем этапе
Восстановительные работы на синей ветке метро в процессе завершения. Уже построен новый перегонный тоннель, а также закончены другие ремонтные работы. Со ссылкой на КГГА, сообщает Экономическая правда.
Работы на между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" - на завершающем этапе.
По состоянию на сейчас там:
- построили новый перегонный тоннель длиной 27 м;
- усилили оправу с двух сторон более 50 м;
- проложили сети сигнализации;
- электроснабжения и связи;
- подключили контактный рельс;
- завершили демонтаж разгрузочных конструкций.
Перед полноценным запуском перегона проверят безопасность и инженерные системы.
Сейчас продолжается засыпка котлована, уплотнение грунта и благоустройство территории.
"Работы продолжаются круглосуточно, чтобы восстановить движение поездов как можно быстрее", – добавляют в сообщении КГГА.