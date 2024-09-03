У Білому домі відреагували на ракетний удар росіян по Полтаві

Сполучеі Штати Америки продовжать зміцнювати протиповітряну оборону України. Це відбудеться "у найближчі тижні", заявив радник Білого дому Джон Кірбі. З посиланням на CBS News, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Кірбі також висловив співчуття українцям після чергового масованого російського удару по Полтаві.

"Це ще одне жахливе нагадування про масштаби жорстокості Путіна щодо народу України, у спосіб, коли він намагається покарати їх за власне вторгнення в цю країну, атакуючи критично важливу інфраструктуру та намагаючись ускладнити їм життя та отримання засобів до існування" , - сказав Кірбі.

За його словами, президент США Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що підтримка України з боку США "залишається непохитною, і ми продовжимо зосереджуватися на зміцненні її армії та протиповітряної оборони проти таких атак".