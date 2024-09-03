В Белом доме отреагировали на ракетный удар россиян по Полтаве

Соединенные Штаты Америки продолжат укреплять противовоздушную оборону Украины. Это произойдет "в ближайшие недели", заявил советник Белого дома Джон Кирби. Со ссылкой на CBS News, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Кирби также выразил соболезнования украинцам после очередного массированного российского удара по Полтаве.

"Это еще одно ужасное напоминание о масштабах жестокости Путина относительно народа Украины, когда он пытается наказать их за собственное вторжение в эту страну, атакуя критически важную инфраструктуру и пытаясь усложнить им жизнь и получение средств к существованию" , - сказал Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден "четко дал понять", что поддержка Украины со стороны США "остается непоколебимой, и мы продолжим сосредотачиваться на укреплении ее армии и противовоздушной обороны против таких атак".