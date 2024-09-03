Число поранених у Полтаві зросла до 271

Кількість поранених внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 271, загиблих – 51.﻿﻿ З посиланням на звернення Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Рятувальні роботи зараз іще тривають – розбирають завали. Залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених – 271. Усім надається необхідна допомога. Я вдячний усім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, усім полтавцям, хто долучився до допомоги, здавав кров, хто підтримує.