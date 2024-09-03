Сирський усунув начштаба Безпілотних сил, його перевірить СБУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про додаткову спеціальну перевірку органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого.﻿﻿ З посиланням на Генштаб ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого" , - заявили у Генштабі.

На час перевірки його усунуть від виконання службових обовʼязків.

За даними джерел УП, у судовому реєстрі є інформація про те, що у 2020 році Гладкий судився з СБУ через розпорядження начальника управління Служби безпеки України в Одеській області від 11 квітня 2018 року про скасування йому допуску до державної таємниці.