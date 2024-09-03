Сырский отстранил начштаба Беспилотных сил, его проверит СБУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о дополнительной специальной проверке органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого. Со ссылкой на Генштаб ВСУ, сообщает Украинская правда.
"По результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого", - заявили в Генштабе.
На время проверки его отстранят от выполнения служебных обязанностей.
По данным источников УП, в судебном реестре есть информация о том, что в 2020 году Гладкий судился с СБУ из-за распоряжения начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области от 11 апреля 2018 года об отмене ему допуска к государственной тайне.