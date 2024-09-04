Курс валют НБУ на 4 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 4 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 3 вересня підвищився на 17 коп до 41.2640 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 45.5431 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 17 коп. до 54.1466 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 48.4206 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 10.6466 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,264 000 EUR Євро 45.543 100 GBP Фунт стерлінгів 54.146 600 CHF Швейцарський франк 48.420 600 PLN Польський злотий 10.646 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.