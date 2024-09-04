Курс валют НБУ на 4 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 4 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 3 вересня підвищився на 17 коп до 41.2640 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 45.5431 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 17 коп. до 54.1466 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 48.4206 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 10.6466 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,264 000
|EUR
|Євро
|45.543 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.146 600
|CHF
|Швейцарський франк
|48.420 600
|PLN
|Польський злотий
|10.646 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.