Close button

Курс валют НБУ на 4 вересня

Курс валют НБУ на 4 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 4 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 3 вересня підвищився на 17 коп до 41.2640 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 45.5431 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 17 коп. до 54.1466 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 48.4206 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 10.6466 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,264 000 +0.1664
EUR Євро 45.543 100 +0.0809
GBP Фунт стерлінгів 54.146 600 +0.1731
CHF Швейцарський франк 48.420 600 +0.1443
PLN Польський злотий 10.646 600 +0.0164

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics