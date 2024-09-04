Курс валют НБУ на 4 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 4 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 3 сентября, повысился на 17 коп до 41.2640 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 45.5431 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 54.1466 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 48.4206 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 2 коп до 10.6466 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.264000
|EUR
|Евро
|45.543100
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.146600
|CHF
|Швейцарский франк
|48.420600
|PLN
|Польский злотый
|10.646600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.