Курс валют НБУ на 4 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 4 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 3 сентября, повысился на 17 коп до 41.2640 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 45.5431 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 54.1466 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 48.4206 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 2 коп до 10.6466 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.264 000 EUR Евро 45.543 100 GBP Фунт стерлингов 54.146 600 CHF Швейцарский франк 48.420 600 PLN Польский злотый 10.646 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.