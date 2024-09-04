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Курс валют НБУ на 4 сентября

Курс валют НБУ на 4 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 4 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 3 сентября, повысился на 17 коп до 41.2640 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 45.5431 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 54.1466 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 48.4206 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 2 коп до 10.6466 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.264000 +0.1664
EUR Евро 45.543100 +0.0809
GBP Фунт стерлингов 54.146600 +0.1731
CHF Швейцарский франк 48.420600 +0.1443
PLN Польский злотый 10.646600 +0.0164

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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