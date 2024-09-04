США радять Монголії під час візиту Путіна підкреслювати підтримку України

У Вашингтоні розуміють становище, в якому опинилася Монголія між Росією і Китаєм, та закликають офіційний Улан-Батор у розмовах з Путіним підкреслювати свою підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Так прокоментував у вівторок візит російського президента до Монголії речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Ми не вважаємо, що інші країни мають надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни проти України. Ми очікуємо, що Монголія дотримуватиметься своїх зобов’язань та надалі підтримуватиме принципи Статуту ООН, в тому числі щодо суверенітету й територіальної цілісності" , - зауважив представник Держдепу.

Він підкреслив, що Сполучені Штати наполягають на дотриманні цих принципів в усьому світі.

Водночас Міллер висловив розуміння, в якому становищі опинилася сама Монголія – "набагато менша країна, розташована між двома великими сусідами", Росією й Китаєм. У цьому контексті представник Держдепу запевнив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Монголію. Однак, за його словами, важливо, аби ця країна дотримувалася міжнародних зобов’язань.

"І важливо, щоби в той час, як вони спілкуються з Росією, вони чітко підкреслювали свою підтримку територіальній цілісності й суверенітету України" , - додав представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, 2 вересня Путін прибув до Монголії з офіційним візитом. Це стало його першою поїздкою до країни, яка ратифікувала Римський статут і мала заарештувати російського правителя за ордером МКС.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна за підозрою у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні українців у Росію.