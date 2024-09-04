США советуют Монголии во время визита Путина подчеркивать поддержку Украины

В Вашингтоне понимают положение, в котором оказалась Монголия между Россией и Китаем и призывают официальный Улан-Батор в разговорах с Путиным подчеркивать свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Так прокомментировал во вторник визит российского президента в Монголию спикер Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

"Мы не считаем, что другие страны должны предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины. Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и в дальнейшем будет поддерживать принципы Устава ООН, в том числе по суверенитету и территориальной целостности" , - отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты настаивают на соблюдении этих принципов по всему миру.

В то же время Миллер выразил понимание, в каком положении оказалась сама Монголия – "намного меньшая страна, расположенная между двумя крупными соседями", Россией и Китаем. В этом контексте представитель Госдепа заверил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Монголию. Однако, по его словам, важно, чтобы эта страна придерживалась международных обязательств.

"И важно, чтобы в то время как они общаются с Россией, они четко подчеркивали свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины" , - добавил представитель Госдепартамента США.

Напомним, 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Это стало его первой поездкой в страну, которая ратифицировала Римский устав и должна была арестовать российского правителя по ордеру МКС.

Международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 г. выдал ордер на арест Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении украинцев в Россию.