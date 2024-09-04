Росіяни розстріляли трьох українських полонених на Торецькому напрямку: розпочато розслідування

Правоохоронці розслідують розстріл окупантами трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

Як зазначається, 3 вересня в Telegram поширили інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками російської армії українських військових.

"У повідомленні йдеться про те, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину" , — розповіли у прокуратурі.

Наразі ці дані перевіряються. Справу розслідують як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як повiдомлялось, у російському полоні зазнають тортур 95% українських військових.