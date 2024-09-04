Россияне расстреляли троих украинских пленных на Торецком направлении: начато расследование

Правоохранители расследуют расстрел оккупантами трех украинских военнопленных на Торецком направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

Как отмечается, 3 сентября в Telegram распространили информацию о предполагаемом расстреле представителями российской армии украинских военных.

"В сообщении говорится о том, как трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. Оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину" , — рассказали в прокуратуре.

В настоящее время эти данные проверяются. Дело расследуют как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, в российском плену подвергаются пыткам 95% украинских военных.