У Пентагоні вкотре заявили, що не змінили позиції щодо далекобійних ударів по РФ

США не змінювали своєї політики обмежень використання наданої ними зброї для ударів в глибині російської території. Про це на брифінгу у вівторок, 3 вересня, повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, повідомляє Європейська правда.

"Я не маю жодних оголошень щодо змін у політиці" , – сказав він.

Райдер нагадав, що глава Пентагону Ллойд Остін матиме нагоду зустрітися з українськими і міжнародними партнерами наприкінці цього тижня в рамках формату "Рамштайн.

"Там ми зосередимося на тому, щоб знову ж таки краще зрозуміти потреби України в безпековій допомозі і як найкраще їх задовольнити" , – сказав він.

"Але з точки зору будь-яких змін у нашій політиці, я не можу нічого повідомити. Знову ж таки, ніяких змін не відбулося" , – наголосив речник Пентагону.

Удень 3 вересня Росія вдарила двома балістичними ракетами по військовому інституту в Полтаві та лікарні неподалік. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 51, ще 219 людей поранені.