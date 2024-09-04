В Пентагоне в очередной раз заявили, что не изменили позиции по дальнобойным ударам по РФ

США не меняли своей политики ограничений использования предоставленного ими оружия для ударов в глубине российской территории. Об этом на брифинге во вторник, 3 сентября, сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает Европейская правда.

"У меня нет никаких объявлений об изменениях в политике" , – сказал он.

Райдер напомнил, что глава Пентагона Ллойд Остин будет иметь возможность встретиться с украинскими и международными партнерами в конце этой недели в рамках формата "Рамштайн.

"Там мы сосредоточимся на том, чтобы опять же лучше понять потребности Украины в помощи по безопасности и как лучше всего их удовлетворить" , – сказал он.

"Но с точки зрения каких-либо изменений в нашей политике, я не могу ничего сообщить. Опять же, никаких изменений не произошло" , – подчеркнул представитель Пентагона.

Днем 3 сентября Россия ударила двумя баллистическими ракетами по военному институту в Полтаве и больнице неподалеку. По последним данным, количество погибших возросло до 51, еще 219 человек ранены.