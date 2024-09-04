МАГАТЕ допоможе Україні добудувати блоки Хмельницької АЕС – Міненерго

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) надасть Україні технічну підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС.﻿ Про це йдеться в повідомленні міністерства енергетики, повідомляє Економічна правда.

"Міжнародне агентство з атомної енергії висловило свою підтримку намірам України з розширення атомної енергетики, зокрема завершення будівництва блоків на Хмельницькій атомній електростанції, і готове надати технічну підтримку проєкту" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна перебуває на фінальному етапі перемовин з Болгарією щодо постачання реакторів, будівництво може початися щойно Верховна Рада підтримає відповідний законопроєкт.

Крім того, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запропонував започаткувати місію технічної підтримки для забезпечення безпечної інтеграції нових компонентів у вже існуючі системи.