МАГАТЭ поможет Украине достроить блоки Хмельницкой АЭС – Минэнерго

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставит Украине техническую поддержку в достройке блоков Хмельницкой АЭС.﻿ Об этом говорится в сообщении министерства энергетики, сообщает Экономическая правда.

"Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило свою поддержку намерениям Украины по расширению атомной энергетики, в частности завершение строительства блоков на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС), и готово оказать техническую поддержку проекту" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина находится на финальном этапе переговоров с Болгарией о поставках реакторов, строительство может начаться как только Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил начать миссию технической поддержки для обеспечения безопасной интеграции новых компонентов в уже существующие системы.