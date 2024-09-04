Удар РФ по Україні: ППО збила сім ракет та 22 "Шахеда"

У ніч на 4 вересня російські війська завдали удару по Україні ракетами різних типів та безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона збила 22 "Шахеда" та сім ракет.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:

2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області РФ;

2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;

3 крилаті ракети "Іскандер-К" із території окупованого Криму;

29 ударних БпЛА Shahed-131/136 (райони пусків Курська область РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

4 крилаті ракети Х-101;

3 крилаті ракети "Іскандер-К";

22 ударні БпЛА Shahed-131/136.

Водночас шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно придушений РЕБ), один – полетів у Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.