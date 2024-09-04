Удар РФ по Україні: ППО збила сім ракет та 22 "Шахеда"
У ніч на 4 вересня російські війська завдали удару по Україні ракетами різних типів та безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона збила 22 "Шахеда" та сім ракет.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:
- 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області РФ;
- 2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К" із території окупованого Криму;
- 29 ударних БпЛА Shahed-131/136 (райони пусків Курська область РФ).
В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
- 4 крилаті ракети Х-101;
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 22 ударні БпЛА Shahed-131/136.
Водночас шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно придушений РЕБ), один – полетів у Білорусь.
Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.