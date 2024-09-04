Удар РФ по Украине: ПВО сбила семь ракет и 22 "Шахеда"

В ночь на 4 сентября российские войска нанесли удар по Украине ракетами разных типов и беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона сбила 22 "Шахеда" и семь ракет.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 42 воздушных целей:

2 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области РФ;

2 крылатые ракеты Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

6 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ;

3 крылатых ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;

29 ударных БпЛА Shahed-131/136 (районы пусков Курской области РФ).

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

4 крылатые ракеты Х-101;

3 крылатые ракеты "Искандер-К";

22 ударных БпЛА Shahed-131/136.

В то же время шесть ударных беспилотников локационно потеряны (вероятно подавлен РЭБ), один – улетел в Беларусь.

Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.