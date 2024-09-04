ЗМІ повідомили, хто допомагав нардепу Дмитруку незаконно виїхати з України
За даними розслідування, помічник народного депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна – Володимир Миколайович Крохмаль – був за кермом автомобіля, який вивозив нардепа-втікача Артема Дмитрука з Києва в Одеську область, повідомляє Українська правда.
"За кермом Camry, яка вивозила Дмитрука з Києва, перебував громадянин Володимир Миколайович Крохмаль – помічник на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна.
Згодом під час допиту як свідок Крохмаль повідомив, що його попросили (хто саме – він не сказав) підвезти людину на точку, яку йому прислали", – йдеться у розслідуванні.
Видання звернулося до народного депутата Суто Мамояна за коментарем. Депутат повідомив:
"Він у мене просто як колега попросив машину, щоб відвезти його в Одесу, бо турбувався за своє життя і не хотів їхати на своїй".
Мамоян також підтвердив, що правоохоронці досі не зверталися до нього щодо допомоги Дмитруку з утечею.
В Одеській області Дмитрук попросив його висадити та пересів до Mitsubishi Pajero Sport. Далі, за даними слідства, втекти з країни йому допомагали люди, які можуть бути пов’язані з незаконним переправленням чоловіків за кордон.
"В результаті проведених заходів встановлено особу, причетну до незаконного переправлення Дмитрука через державний кордон України – це громадянин України Улуханов Айдин Гашимович, 14.12.1968 року народження", – йдеться в матеріалах слідства.
Зазначається, що Улуханов також втік з України. За матеріалами кримінальної справи, він незаконно перетнув державний кордон 25 серпня і перебуває на території Придністров'я.
Після аналізу телефонних з’єднань Улуханова, правоохоронці встановили деталізований маршрут, яким він рухався 23 серпня. Маршрут збігається з датою та часом пересадки Дмитрука з Toyota Camry до Mitsubishi Pajero Sport, на якому народний депутат і втік з України.
Водієві Mitsubishi та Улуханову вже заочно повідомили про підозру у незаконному перетині кордону.
Нагадаємо:
- Як повідомили джерела у правоохоронних органах, позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, 24 серпня незаконно виїхав за кордон до Молдови, звідки вирушив далі - в Італію.
- Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
- 2 вересня правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до Придністров’я.
- Було встановлено, що 23 серпня 2024 року депутат незаконно перетнув державний кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПС України.
- За даними правоохоронців, "операція" з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована.