СМИ сообщили, кто помогал нардепу Дмитруку незаконно выехать из Украины

По данным расследования, помощник народного депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна – Владимир Николаевич Крохмаль – был за рулем автомобиля, который вывозил беглого нардепа Артема Дмитрука из Киева в Одесскую область, сообщает Украинская правда.

"За рулем Camry, которая вывозила Дмитрука из Киева, находился гражданин Владимир Николаевич Крохмаль - помощник на общественных началах народного депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна.

Впоследствии во время допроса в качестве свидетеля Крохмаль сообщил, что его попросили (кто именно - он не сказал) подвезти человека на точку, которую ему прислали" , – говорится в расследовании.

Издание обратилось к народному депутату Суто Мамояну за комментарием. Депутат сообщил:

"Он у меня просто как коллега попросил машину, чтобы отвезти его в Одессу, потому что беспокоился за свою жизнь и не хотел ехать на своей".

Мамоян также подтвердил, что правоохранители до сих пор не обращались к нему по поводу помощи Дмитруку с побегом.

В Одесской области Дмитрук попросил его высадить и пересел в Mitsubishi Pajero Sport. Далее, по данным следствия, сбежать из страны ему помогали люди, которые могут быть связаны с незаконной переправкой мужчин за границу.

"В результате проведенных мероприятий установлено лицо, причастное к незаконной переправке Дмитрука через государственную границу Украины - это гражданин Украины Улуханов Айдин Гашимович, 14.12.1968 года рождения" , - говорится в материалах следствия.

Отмечается, что Улуханов также сбежал из Украины. По материалам уголовного дела, он незаконно пересек государственную границу 25 августа и находится на территории Приднестровья.

После анализа телефонных соединений Улуханова, правоохранители установили детализированный маршрут, по которому он двигался 23 августа. Маршрут совпадает с датой и временем пересадки Дмитрука с Toyota Camry в Mitsubishi Pajero Sport, на котором народный депутат и сбежал из Украины.

Водителю Mitsubishi и Улуханову уже заочно сообщили о подозрении в незаконном пересечении границы.

Напомним: