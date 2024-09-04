У середу 4 вересня енергетики збільшили обмеження світла для споживачів - додали чергу відключення з 13:00 до 15:00, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

До кінця доби обленерго в усіх регіонах будуть застосовувати відключення за таким графіком:

10:05 – 13:00 – дві черги відключень;

13:00 – 15:00 – одна черга відключень;

15:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Причиною енергетики називають зниження потужності генерації електроенергії на деяких енергооб'єктах.

Раніше, обсяги обмеження світла у середу 4 вересня прогнозували дещо меншими:

00:00 – 5:00 – одна черга відключень;

5:00 – 11:00 – дві черги відключень;

11:00 – 15:00 – одна черга відключень;

15:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Детальніше про черги відключень на інфографіку: