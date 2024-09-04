В среду 4 сентября энергетики увеличили ограничения света для потребителей - добавили очередь отключения с 13:00 до 15:00, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

До конца суток облэнерго во всех регионах будут применять отключения по такому графику:

10:05 - 13:00 - две очереди отключений;

13:00 - 15:00 - одна очередь отключений;

15:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Причиной энергетики называют снижение мощности генерации электроэнергии на некоторых энергообъектах.

Ранее, объемы ограничения света в среду 4 сентября прогнозировали несколько меньшими:

00:00 - 5:00 - одна очередь отключений;

5:00 - 11:00 - две очереди отключений;

11:00 - 15:00 - одна очередь отключений;

15:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Детальнее про очереди отключений на инфографике: