Ціни на нафту продовжують падати

Ціни на нафту продовжують знижуватись у середу після падіння більш ніж на 4% за підсумками попередньої сесії, повідомляє Enkorr.

На сьогодні нафтовий ринок повністю втратив підйом, зафіксований з початку цього року, що пов'язано зокрема з сигналами ослаблення економічної активності в Китаї й США, пише MarketWatch.

"Оптимістичні прогнози ОПЕК щодо глобального попиту на нафту поки не матеріалізувалися, оскільки економіка Китаю, найбільшого світового імпортера сировини, слабшає. Європейська економіка також має труднощі, а в США зростання помітно сповільнилося" , – зазначає аналітик City Index і FOREX.com Фавад Разакзада.

Індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing) у серпні зріс до 47,2 пункту з липневих 46,8 пункта, повідомив у вівторок Інститут управління постачаннями (ISM). Показник, як і раніше, залишається нижчим за 50 пунктів, що говорить про спад активності.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8.25 за київським часом становила $73,36 за барель, що на $0,39 (0,53%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти здешевшали на $3,77 (4,9%) – до $73,75 за барель, мінімуму з 12 грудня 2023 року.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,43 (0,61%), до $69,91 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зменшилася на $3,21 (4,4%), до $70,34 за барель, мінімуму з 13 грудня.

З початку цього року Brent здешевшала на 2,6%, WTI – на 1,06%.

Трейдери сподіваються, що Лівія незабаром відновить видобуток і експорт нафти зі східної частини країни. Місія ООН у країні організувала перемовини між владою західної й східної частин Лівії у спробі вирішити кризу навколо центробанку, яка спровокувала зупинку видобутку нафти на сході країни, де перебуває основна частина її резервів.

За підсумками проведених у Триполі консультацій сторони дійшли "значного розуміння" того, як подолати кризу навколо центробанку, повідомили в ООН. Колишній глава ЦБ Садік Аль-Кабір, відправлений у відставку тиждень тому, наголосив на наявності свідчень того, що сторони близькі до досягнення компромісу.