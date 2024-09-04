Цены на нефть продолжают падать

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения более чем на 4% по итогам предыдущей сессии, сообщает Enkorr.

На сегодняшний день нефтяной рынок полностью потерял подъем, зафиксированный с начала этого года, что связано в частности с сигналами ослабления экономической активности в Китае и США, пишет MarketWatch.

"Оптимистические прогнозы ОПЕК по поводу глобального спроса на нефть пока не материализовались, поскольку экономика Китая, крупнейшего мирового импортера сырья, ослабевает. Европейская экономика также испытывает трудности, а в США рост заметно замедлился" , – отмечает аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пунктов с июльских 46,8 пунктов, сообщил во вторник Институт управления поставками (ISM). Показатель по-прежнему остается ниже 50 пунктов, что говорит о спаде активности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 по киевскому времени составляла $73,36 за баррель, что на $0,39 (0,53%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $3,77 (4,9%) – до $73,75 за баррель, минимум с 12 декабря 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене в настоящее время на $0,43 (0,61%), до $69,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,21 (4,4%), до $70,34 за баррель минимум с 13 декабря.

С начала этого года Brent подешевела на 2,6%, WTI – на 1,06%.

Трейдеры надеются, что Ливия в скором времени возобновит добычу и экспорт нефти из восточной части страны. Миссия ООН в стране организовала переговоры между властями западной и восточной частей Ливии в попытке разрешить кризис вокруг центробанка, спровоцировавшего остановку добычи нефти на востоке страны, где находится основная часть ее резервов.

По итогам проведенных в Триполи консультаций стороны пришли к "значительному пониманию" того, как преодолеть кризис вокруг центробанка, сообщили в ООН. Бывший глава ЦБ Садик Аль-Кабир, отправленный в отставку неделю назад, отметил наличие показаний того, что стороны близки к достижению компромисса.